Für Kinder, die in den Sommerferien nicht verreisen, bietet das Stadtteilzentrum im Süden Neuköllns auch in diesem Jahr eine spannende Alternative. Die Neuköllner Sommerschule, die dieses Jahr zum 17. Mal stattfinden wird, ist ein dreiwöchiges Ganztags-Projekt, das den Neuköllner Kindern ein attraktives Angebot in den Ferien machen möchte. Ziel des Projektes der Stadtvilla Global ist eine Erweiterung des Horizonts mit dem Schwerpunkt der sozialen und demokratischen Kompetenz. In der Sommerschule können die Kinder grundlegende persönliche und soziale Kompetenzen wie Stärkung der Persönlichkeit, Anschlussfähigkeit und lebensnahes Lernen, Mitbestimmungs- und Teilhabefähigkeit ausbilden und weiterentwickeln.