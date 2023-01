Jeden Monat lädt der Kreuzberger Club Gretchen zum Poetry Slam der alten Schule.

Der Slam wird von den bekannten Slamgrößen Ortwin und Samson moderiert. Kein Best-Of, kein Cross-Over, kein Schnickschnack: Der Gretchen Slam lockt mit Clubatmosphäre und purer Wortakrobatik. An der Abendkasse liegt eine Offene Liste aus, sodass auch Neulinge und unbekannte Gesichter ihren großen Auftritt auf der Bühne wagen können. Melden sich mehr als drei Leute hierfür an, wird gelost.

