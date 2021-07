Rund sechs Minuten, kein Gesang, keine Requisiten: Beim Kalleslam zählt nur die Macht der Worte.

Wer das Publikum am besten zum lachen, nachdenken, schmunzeln oder gar weinen bringt, ist der Held des Abends und gewinnt eine Publikumstüte. Ewigen Ruhm und tosenden Applaus gibt es natürlich dazu. Jeder darf beim Kalleslam mitmachen! Eine offene Liste mit jeweils zwei Plätzen wartet bei jedem Slam auf Teilnehmer. Melden sich mehr als zwei Poetinnen, wird ausgelost.

Vom großen Literaturevent bis zur Lesung - Berlins Literaturszene bietet vielfältige Veranstaltungen. Plus: aktuelle Nachrichten aus der Berliner Literaturszene. mehr

