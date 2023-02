Hockeycamp in den Osterferien

Der SCC veranstaltet in den Osterferien ein Hockeycamp für Mädchen und Jungen mit und ohne Vorkenntnisse.

In der zweiten Ferienwoche der Osterferien veranstaltet der SCC ein Hockeycamp für alle Mädchen und Jungen der Jahrgänge 2012 bis 2017. Das Camp richtet sich an alle Interessierten, die die Sportart ausprobieren wollen oder bereits Kenntnisse haben. Es geht dabei um Spaß am Sport, Bewegung sowie Koordinations- und Athletikübungen. Frühstück und Mittagessen sind inklusive.