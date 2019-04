Wilden Tieren auf der Spur: Workshop mit Wildtierkamera

In diesem zweitägigen Workshop erfahren Kinder, welche Wildtiere im Britzer Garten heimisch sind und wie man ihnen auf die Spur kommt.

Am ersten Tag (Mittwoch, den 24. April) müssen Eltern ihre Kinder zum Workshop begleiten. Der erste Teil findet nämlich im nächtlichen Park statt: Gemeinsam mit Erwachsenen stellen Kids ab sieben Jahren im Britzer Garten an strategischen Stellen Wildtierkameras auf.



Am nächsten Tag kommen die Kleinen ohne ihre Eltern aus. Gemeinsam sichten sie das Filmmaterial aus der vergangenen Nacht aus, vergleichen ihre Ergebnisse und lernen viel über die Lebensweise der Tiere im Park. Getränke werden gestellt, weitere Verpflegung muss mitgebracht werden.