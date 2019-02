Osterfeuer in den Späth’schen Baumschulen

Die Späth’schen Baumschulen veranstalten alljährlich am Ostersamstag ein Osterfeuer.

Das Hofcafé Späth lädt am gesamten Osterwochenende zu Speis und Trank ein. Höhepunkt der Ostertage in den Späth’schen Baumschulen ist das Osterfeuer am Ostersamstag.