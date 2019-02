Die Freiwillige Feuerwehr Frohnau veranstaltet das traditionelle Osterfeuer.

Das Osterfeuer in Frohnau wird auf dem Zeltinger Platz entzündet. In der Zeit von 16 bis 22 Uhr können sich dann die Gäste aus nah und fern an der Feuerstelle versammeln. Das Feuer wird gegen 17 Uhr entzündet.