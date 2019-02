Auch im Spandauer Stadtteil Gatow wird wieder das traditionelle Osterfeuer entzündet. In den letzten Jahren kamen jährlich etwa 7000 Zuschauer.

Auf einen Blick

Was: Osterfeuer in Spandau (Gatow) 2019

Wann: Ostersamstag, 20. April 2019

Wo: Gelände Buchwaldzeile/Straße 265 in Gatow

Beginn: 15 Uhr, Ostereiersuche ab 16 Uhr, Feuer ab 17:30 Uhr

Eintritt: frei