Myfest 2019

01. Mai 2019

Jährlich findet am Maifeiertag das «Myfest» in Berlin-Kreuzberg statt. Dieses Jahr wird am Tag der Arbeit das 16. «Myfest» gefeiert.

Das Fest soll den Ausschreitungen am 1. Mai entgegenwirken, indem in den Kiezen um das Kottbusser Tor, den Heinrichplatz und die Oranienstraße Gewalt durch friedliches Feiern ersetzt wird. Der seit 2003 zunehmend friedlichere Verlauf der Kreuzberger Maifeiern wird von Polizei, Politik und Anwohnern in erster Linie dem «Myfest» zugeschrieben wird. 2019 möchten die Veranstalter verstärkt lokale Künstler, regionale Gruppen und Sportvereine einbinden.

DJs, lokale Initiativen, Comedians und vieles mehr Das «Myfest» bietet ein großes kulinarisches und kulturelles Angebot von Konzerten bis hin zu Feuerwehrvorstellungen. Am 1. Mai feiern viele Generationen gemeinsam auf dem Straßenfest in Kreuzberg. Das Programm beginnt um 12 Uhr und umfasst viele Bühnen, die abwechselnd von lokalen Initiativen, DJs und Bands bespielt werden. Außerdem werden Performancekünstler, Comedians, Diabolokünstler und viele weitere Unterhaltungskünstler auftreten. Anwohnerinnen und Anwohner werden auch in diesem Jahr wieder selbstgemachtes Essen an diversen Ständen anbieten.

Kinderprogramm während das Myfestes 2019 Auch für Kinder gibt es ein umfangreiches Programm: Neben einem Kindererlebnisparcours auf dem Mariannenplatz gibt es Kinderschminken, Origami und das Basteln von Masken und Kostümen aus Papier.

Auf einen Blick Was: Myfest 2019

Wann: Mittwoch, 1. Mai 2019

Wo: Kreuzberg

Beginn: 12 Uhr

Ende: 21 Uhr

Eintritt: frei



Mariannenplatz in Kreuzberg

