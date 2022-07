Das Leserkollektiv der Lesedühne im SO36 kommt hochkarätig daher.

Zweimal im Monat finden sich Julius Fischer, Marc-Uwe Kling, Maik Martschinkowsky, Dota Kehr und Boris the Beast im Kreuzberger SO36 ein. Das Programm besteht aus neuen Texten und Liedern der Autoren und Künstler. Bassist Boris the Beast begleitet die jeweiligen Vorträge. Die Lesedühne blickt auf eine Vielzahl hochkarätiger Austragungsorte zurück, bevor sie im SO36 ihre Heimat fand. Unter anderem traten die Künstler im Monarch, der Volksbühne und im Edelweiss auf.

