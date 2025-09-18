© dpa
Ob Satire, Politisches oder Poetisches - die Berliner Lesebühnen bieten abwechslungsreiche Unterhaltung.
Einmal im Monat tragen Kirsten Fuchs, André Herrmann, Sebastian Lehmann und Paul Bokowski bei «Fuchs & Söhne» Humorliteratur vor.
Pointiert, überspitzt und satirisch: Bei Fuchs und Söhne reihen sich messerschafe Sätze an skurrile Dialoge. Zwei Stunden lang unterhalten die vier Autoren und Poeten mit ihrem ganz eigenen Humor im Grips Theater.
Immer wieder schauen auch weitere bekannte Größe aus der Poetry-Slam-Szene vorbei - etwa Max Golenz, Till Reiners, Luise Komma Klar, Sebastian Hahn, Sebastian Krämer, Maik Martschinkowsky und viele mehr.
