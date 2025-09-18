Fuchs & Söhne

Pointiert, überspitzt und satirisch: Bei Fuchs und Söhne reihen sich messerschafe Sätze an skurrile Dialoge. Zwei Stunden lang unterhalten die vier Autoren und Poeten mit ihrem ganz eigenen Humor im Grips Theater.



Immer wieder schauen auch weitere bekannte Größe aus der Poetry-Slam-Szene vorbei - etwa Max Golenz, Till Reiners, Luise Komma Klar, Sebastian Hahn, Sebastian Krämer, Maik Martschinkowsky und viele mehr.