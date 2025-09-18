Fuchs & Söhne

Einmal im Monat tragen Kirsten Fuchs, André Herrmann, Sebastian Lehmann und Paul Bokowski bei «Fuchs & Söhne» Humorliteratur vor.

Pointiert, überspitzt und satirisch: Bei Fuchs und Söhne reihen sich messerschafe Sätze an skurrile Dialoge. Zwei Stunden lang unterhalten die vier Autoren und Poeten mit ihrem ganz eigenen Humor im Grips Theater.

Immer wieder schauen auch weitere bekannte Größe aus der Poetry-Slam-Szene vorbei - etwa Max Golenz, Till Reiners, Luise Komma Klar, Sebastian Hahn, Sebastian Krämer, Maik Martschinkowsky und viele mehr.

Fuchs & Söhne: Nächster Termin

Derzeit sind leider keine Veranstaltungen verfügbar.

Auf einen Blick

Was
Fuchs & Söhne
Location
Grips-Theater
Wann
Einmal im Monat, Mittwoch, 19:30 Uhr
Eintritt
7 Euro, ermäßigt 5 Euro

Grips Theater

Aktualisierung: 18. September 2025