Sankt-Martins-Feier in Spandau

In Spandau findet am Martinstag ein Sternenlauf mit drei unterschiedlichen Laternenumzügen statt. Um 16.30 Uhr beginnt das Martinsfest mit einer kurzen Andacht in der Wichernkirche. Zu den Klängen der Bläser machen sich dann alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer gemeinsam auf den Weg. Um 17 Uhr starten die Umzüge an der Lutherkirche (Lutherkirchplatz) sowie am Gemeindezentrum Radeland (Schwanter Weg). Alle drei Laternenumzüge haben ein gemeinsames Ziel und treffen sich am katholischen Gemeindezentrum Sankt Lambertus in der Cautiusstraße. Für Getränke sollten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Becher mitbringen. Vor Ort gibt es auch einen kleinen Imbiss.