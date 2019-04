Ostereiersuche für die Kleinsten: Kinder bis zu fünf Jahren können sich am Ostersonntag auf dem Kinderbauernhof der Ufa-Fabrik auf die Suche machen. mehr

Öffnungszeiten

Der Kinderbauernhof der ufa Fabrik ist dienstags bis freitags von 13 bis 18 Uhr für Kinder von 6 -14 Jahren und von 16 bis 18 Uhr für Familien und Kleinkinder geöffnet. Am Wochenende und an Feiertagen ist der Hof von 12 bis 15 Uhr offen. Montags haben die Tiere Ruhetag.



Im Winter schließt der Kinderbauernhof schon um 17 Uhr. In den Ferien öffnet der Hof ab 10 Uhr für Kinder von 6 -14 Jahren.