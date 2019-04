Landhof Domäne Dalem

Auf dem Landhof Domäne Dahlem können Kinder und Jugendliche eine Traktorfahrt mit dem Domänenexpress machen. Sie können über die Felder ziehen und viel über die Natur lernen. In der Imkerei bietet der Hof Wachsbasteln an. Dabei werden Tiere und Kerzen aus echtem Bienenwachs herstellt. Als „Kleine Experten“ können die Kinder auf der Domäne Dahlem forschen.

© dpa

15. bis 18. April 2019

Spannende Einblicke in den Alltag eines Bio-Bauernhofs und abwechslungsreiche Erlebnisse in Natur und Werkstatt erwarten Kinder in diesem Ferien-Workshop. mehr