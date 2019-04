Der Kinderbauernhof Pinke-Panke ist ein offener pädagogisch betreuter Spielplatz für Schulkinder zwischen 7 und 14 Jahren.

Die Angebote des Kinderbauernhofes richten sich in erster Linie an Schulkinder, aber der Platz steht natürlich auch jüngeren und älteren Menschen, mit seinen Attraktionen, zur Verfügung.

Ostereier bemalen, Kuchen und Brot backen, Filzen und kreativ werden: Kinder können auf dem Kinderbauernhof Pinke-Panke in den Osterferien an einem bunten Programm teilnehmen. mehr

Öffnungszeiten

Im Sommerhalbjahr (1. April bis 31. Oktober) ist der Bauernhof Dienstag bis Freitag von 12 bis 18:30 Uhr geöffnet. Am Wochenenden und in den Schulferien öffnet der Kinderbauernhof von 10 bis 18:30 Uhr seine Tore. Montags bleibt der Bauernhof geschlossen. Im Winterhalbjahr (01. November bis 31. März)

ist der Hof Dienstag bis Freitag von 12 bis 17:30 Uhr, am Wochenende und in den Schulferien von 10 bis 17:30 Uhr für die Besucher geöffnet. Montags bleibt er auch im Winter geschlossen.