© Charlottenburger Ziegenhof

Der Ziegenhof ist eine der meistgenutzten Grün- und Erholungsflächen in Charlottenburg, denn er ist ein sehr beliebter Begegnungsort von Kindern und Erwachsenen aus der Nachbarschaft am Klausenerplatz. Der Ziegenhof zieht aber auch Besucher aus anderen Stadtteilen als Ausflugsziel an.