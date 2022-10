Goldene Blätter, Kastanien und raschelndes Laub: Der herbstliche Wald präsentiert sich als ein einziger großer Kinderspielplatz.

In Gruppen von bis zu 16 Kindern erkunden die Berliner Kids währen der Herbstferien im Ökowerk den bunten Wald in verschiedenen Aktionen mit allen Sinnen. Die kleinen Waldforscher beobachten, wie sich Tiere und Pflanzen auf den kalten Winter vorbereiten. Spurenlesen, basteln, spielen, werkeln, Schätze suchen und mehr: Beim der Programmgestaltung lassen sich die Mitarbeiter des Ökowerks von der jeweiligen Kindergruppe inspirieren und folgen je nach Möglichkeit auch ausgefallenen Vorschlägen. Immer wieder werden auch die Themen rund um die Nachhaltigkeit kindgerecht zur Sprache gebracht.

