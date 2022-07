Junior Campus Familienfest

Der Junior Campus des Technikmuseums feiert seinen 10. Geburtstag und lädt kleine und große Gäste zu einem Familienfest ein.

Im Junior Campus des Berliner Technikmuseums ist Anfassen und Ausprobieren Pflicht. Während des Familienfestes zum zehnten Geburtstag können sich Besucher in der Werkstatt und im Matheraum umsehen und alle Hands-On-Stationen auszuprobieren. Wer Lust hat, kann Papprohr-Flitzer und reflektierende Klackarmbänder basteln, kleine Autos mit Stecksystemen konstruieren oder mit außergewöhnlichen Fahrzeugen einen abenteuerlichen Parcours durchqueren. Im Foyer des Campus wird am Samstag ein Fotoatelier aufgebaut. Wer möchte, kann sich in einer originalen Junior-Campus-Seifenkiste fotografieren lassen. Ein buntes Bühnenprogramm in der Ladestraße vor dem Campus rundet das Fest ab.