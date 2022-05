Sehsüchte Future: Programm für Kinder

Das Potsdamer Filmfestival Sehsüchte bietet Kindern und Jugendlichen in den Osterferien ein vielfältiges kostenloses Programm.

Future Kids: Kurzfilmprogramm für Kinder

Alle Filme der Reihe Future Kids werden live auf Deutsch eingesprochen. Am 21. April dreht sich bei Future Kids I alles um das Thema Überwindung und den Schritt ins Unbekannt. Am 22. April befassen sich die Filme mit dem Thema Eltern. Future Kids III am 23. April nimmt das Thema Mütter in den Fokus.