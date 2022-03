Morseketten basteln

Dem Morsecode spielerisch auf der Spur: Das Technikmuseum lädt zum Workshop.

Wer hätte gedacht, dass eine Geheimschrift auch kreativ sein kann? Bei diesem Workshop lernen Kids ab sechs Jahren, was es mit dem Morsealphabet auf sich hat. Sie lernen, ihren eigenen Namen in Morsezeichen zu verwandeln. Damit sie eine bleibende Erinnerung an ihren Morsenamen behalten, können sie diesen mithilfe von langen und kurzen bunten Holzperlen auffädeln und so eine Kette basteln. Die Namensketten dürfen natürlich mit nach Hause genommen werden.