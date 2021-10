House of Games

Zocker aufgepasst: Im Medienzentrum Pankow dreht sich in den Herbstferien alles um die bunte und vielfältige Welt der Games.

Das Angebot richtet sich an Kinder ab 10 Jahren. Drei Tage lang können die kleinen Teilnehmerinnen verschiedene Spiele ausprobieren, sich in kleinen Turnieren und Quizes messen, Interfaces bauen und sogar eigene Spiele und Spielwelten konzipieren.

