Hörspiele unterm Sonnenschirm

Nostalgie gefällig? Im Innenhof der Hansabibliothek können junge und junggebliebene Berlinerinnen eine alte Tradition wieder aufleben lassen und den Hörspielen der Drei ??? lauschen.

Gemeinsam im Kinderzimmer vor dem Kassettenrekorder kauern und die spannende Abenteuer der drei Detektive verfolgen: für viele Erwachsene eine liebgewonnene Erinnerung. Sind heute auch keine Kassetten mehr notwendig, kann die nächste Generation zumindest in Sachen Begeisterung und Spaß mit den Drei ??? in die Fußstapfen ihrer Eltern treten. Zwei Überraschungsfolgen werden am Sonntag im schattigen Innenhof gespielt.