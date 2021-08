Sunday Populaire: Raumkunst

Beim Kreativ-Workshop im August befassen sich die kleinen Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit Kunstformen, die sich nicht nur auf Papier oder Leinwand ausdrücken, sondern Raum einnehmen.

Installation von Claudia Wieser: In the Round

Ausgangspunkt ist die großräumige Installation von Claudia Wieser in der Rotunde. Die Kids können sich direkt "in" die Installation begeben und auf sich wirken lassen. Gemeinsam besprechen sie, welche Einflüsse Form, Farbe und Technik auf Kunstwerke haben. Anschließend entwerfen die kleinen Künstlerinnen und Künstler in spe eigene Ideen für raumgreifende Kunst in der Rotunde.



Eltern können währenddessen an einer kostenlosen Führung durch das PalaisPouplaire teilnehmen, welche ebenfalls um 15 Uhr startet.