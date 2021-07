Dragking Bilderbuchzeit

Unter freiem Himmel lesen die beiden Drag Kings Marilyn Nova White und Christian la Langue vor.

Das Angebot richtet sich an Kinder bis 8 Jahren. Auf dem Programm stehen zwei Vorlesebücher, die sich kindgerecht mit dem Thema Diversität auseinandersetzen. In «Julian ist eine Meerjungfrau» folgen die kleinen Zuhörer dem Protagonisten, der so gerne eine Meerjungfrau wäre, durch farbenfrohe Bilder. In «Jill ist anders» lernen die Kids, dass es mehr als zwei Geschlechter gibt und dass die Charakteristika eines Menschen davon völlig unabhängig sind.