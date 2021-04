17. April bis 08. Mai: Schattentheater von Piotr Karski

05. bis 26. Juni: Leerstellen in der Kartographie virtueller Welten von Anne Brouillard

14. August bis 04. September: monkey girl von Nele Brönner

Die Ausstellungen "RoomMates" beschäftigen sich mit den Erzählmöglichkeiten in einem Raum, der sowohl virtuell als auch physisch begehbar ist. Im raumlabor.berlin soll im ersten Teil des Zyklus eine Schattentheaterwelt entstehen, in der sich analoge und digitale Besucher treffen können. Im zweiten Teil soll die Realitätswahrnehmung der Besucher auf die Probe gestellt werden. Zuletzt können sie sich analogen Herausforderungen in einem virtuellen Dschungel stellen.