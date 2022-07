Girls’Day und Boys’Day

Trotz Corona-Pandemie sollen auch in diesem Jahr der Girls' Day, der Mädchen-Zukunftstag und der Boys’Day stattfinden - allerdings überwiegend digital. Unternehmen sind aufgerufen, sich mit individuellen Angeboten zu beteiligen.

Am digitalen Girls' Day sollen Mädchen die Möglichkeit erhalten, neue Berufe kennen zu lernen, Kontakte zu knüpfen, Fragen zu stellen und an Workshops teilzunehmen. Das moderierte Programm im Livestream besteht aus Vorträgen, Diskussionen und Interviews mit Vorbildern aus unterschiedlichen Berufsgruppen. Außerdem soll es virtuelle Rundgänge, Experimente und ein unterhaltsames Online-Team-Game geben.



Die Teilnahme am Liveprogramm ist kostenlos und ohne Anmeldung möglich. Für individuelle Angebote der Unternehmen müssen sich Interessierte vorab registrieren. Die Teilnahme ist in der Regel mit jedem internetfähigen Endgerät möglich.