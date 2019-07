Surf Training auf dem Tempelhofer Feld

Kinder von 8 bis 13 Jahren erhalten bei diesem kostenlosen Workshop Tipps zum Surfen. Geübt wird auf dem Trockenen mit speziellen Skateboards.

Zwei Surf-Coaches aus Australien helfen jungen Surfern in spe, ihre Technik zu verbessern. Auf speziellen Skateboards, deren Bewegungen sehr genau jene eines Surfboards imitieren, verbessern die Teilnehmer ihre Balance und Körperhaltung. Wer sich schon sicherer bewegt, kann sich an den schwierigen Drehungen auf und in den Wellen ausprobieren.



Der Workshop ist für Anfänger und fortgeschrittene Surfer geeignet.