Coding robots – Roboter steuern

23. bis 30. Oktober 2018

In dem Workshop des Deutsches Technikmuseums lernen die Kids einen kleinen Roboter kennen und bringen ihm bei, was er für eine nicht ganz so einfache Aufgabe können muss.

© dpa

Ein Roboter fährt an einer Linie entlang – das kann ja nicht so schwer sein. Aber was muss der Roboter wirklich lernen, um die Linie «zu erschnüffeln» und nicht vom Weg abzukommen? Der Roboter ist mit Rädern und Motor sowie Abstands- und Lichtsensoren ausgestattet. Im Workshop lernen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer den kleinen Roboter kennen und bringen ihm bei, was er für seine doch nicht ganz so einfache Aufgabe können muss. Die Herbstferien-Veranstaltung «Coding robots – Roboter steuern» wird empfohlen für Kinder ab neun Jahren in Begleitung eines Erwachsenen.

Auf einen Blick Was: Coding robots – Roboter steuern

Wann: 23. bis 30. Oktober 2018

Wann genau: 13, 14, und 15 Uhr

Wo: (Ladestraße, Bildungsraum)

Anmeldung: nicht erforderlich

Deutsches Technikmuseum zum Stadtplan

Adresse Trebbiner Straße 9 10963 Berlin Zum Stadtplan

