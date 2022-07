Kinderrechte-Filmfestival

20. und 27 November, 04. Dezember 2020

Auch 2020 findet das Kinderrechte-Filmfestival statt - allerdings nur im virtuellen Raum.

Schon zum siebten Mal wird auf der großen Kinoleinwand gezeigt, was Kinder der Klassen vier bis sechs zum Thema Kinderrechte selbst gedreht haben. Insgesamt 16 Kurzfilme werden in den Berliner Schulen mit Unterstützung erfahrener Medienpädagogen entstehen. In Workshops werden den Kindern erst die Kinderrechte erläutert, um im Anschluss ein Drehbuch zu schreiben und am dritten Tag ihre Kurzfilmidee zum Thema Kinderrechte in die Realität umzusetzen. Das Ergebnis können interessierte Schulklassen im Filmtheater am Friedrichshain sehen.

Kinobesuch als Unterricht In Anwesenheit der Filmemacher und Jury feiern 16 Filme Premiere auf der großen Leinwand. Anschließend kann über das Gesehene diskutiert werden. Die besten Filme werden von einer Kinder- und einer Erwachsenenjury ausgezeichnet. Außerdem kann das Publikum in einem Online-Wettbewerb über seinen Favoriten abstimmen. Da das Festival in die Schulkinowochen eingebettet ist, zählt der Kinobesuch als Unterrichtszeit.

Auf einen Blick Was: Kinderrechte-Filmfestival 2020

Wann: 20. und 27 November, 04. Dezember 2020

Wo: Online

Eintritt: noch nicht bekannt

