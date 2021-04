Kuckuckstag in der Waldschule Spandau

Was zum Kuckuck? Die Waldschule Spandau widmet dem ungewöhnlichen Vogel einen spannenden Aktionstag.

Wie kommt der Kuckuck in die Uhr? Und was hat es mit der Bezeichnung Kuckuckskind auf sich? Kinder ab sechs Jahren und deren Familien können sich in der Waldschule Spandau mit dem sonderlichen Vogel mit den gestreiften Hosen befassen. Auf dem Programm stehen Mitmachaktionen und Spiele rund um den Kuckuck. Spannendes Wissen und Hintergrundinformationen erhalten die kleinen Vogelkundler in spe so ganz nebenbei.