Online-Werkstatt: Alle unter einen Hut

Ob goldener Hut oder Krone der Nofretete - in den Staatlichen Museen von Berlin gibt es viele historische Kopfbedeckungen. In der Online-Werkstatt, veranstaltet vom Haus Bastian - Zentrum für kulturelle Bildung, lernen Kinder nicht nur alles über schnittige Helme und modische Mützen, sondern können auch selbst ihre eigenen Hut-Kreationen entwerfen und gestalten. Die Teilnahme ist kostenlos. Eine vorherige Anmeldung kann per Mail vorgenommen werden.