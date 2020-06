Umsonst und draußen: Atze Musiktheater Open Air

Das Atze Musiktheater spielt ab Mitte Juni wieder live für kleine Berliner - aufgrund der Coronakrise unter freiem Himmel.

Mit dem Ziel, die Verbreitung des Coronavirus zu hemmen, gelten in Berlin weiterhin umfangreiche Kontaktbeschränkungen. Bitte wenden Sie sich bei Fragen zu Veranstaltungen direkt an den entsprechenden Veranstalter oder besuchen die Website des Veranstaltungsortes. Weitere Informationen »

An 14. Terminen zeigt das Theater ein buntes Programm für die Berliner Kids. Zielgruppe sind Familien mit Kindern ab 3 Jahren. Die Stücke des Theaters sollen die Kinder an die Hand nehmen und sie in ihrer Entwicklung fördern. Auf die Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln wird geachtet. Hierzu ist es notwendig, für die kostenlosen Veranstaltungen vorab einen Platz zu reservieren.