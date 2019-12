Day of the Bay an der Klaren Lanke

19. und 20. Juni 2020

Ab in die Fluten! Zwei Tage lang können kleine und große Berliner verschiedene Wassersportarten testen.

Angeln, Tauchen, Segeln, Windsurfen, Rudern, Stand-Up-Paddling und mehr: Beim Day of the Bay dreht sich alles um die vielfältigen Möglichkeiten, in Berlin Wassersport auszuüben. Unter Anleitung lernen Kids, Familien und Erwachsene, wie man auf einem wackeligen Board das Gleichgewicht hält, wie Fische zum beißen verleitet werden, warum ein Palstek gar nicht so schwierig ist oder was bei einer Wende unter Segeln zu beachten ist.

Richtige Verhaltensweisen auf dem Wasser erlernen Wasserschutzpolizei und Deutsche Lebens- Rettungs- Gesellschaft (DLRG) sind ebenfalls beim Day of the Bay dabei. Sie zeigen unter anderem die Grundlagen der Wasserrettung und erläutern die richtigen Verhaltensweisen auf dem Wasser. Auch in Knotenkunde können sich die kleinen und großen Wasserratten üben.

Per Bootsschuttle von einer Sportart zur nächsten Eine Anmeldung am jeweiligen Stand ist zum Testen vieler Sportarten notwendig (unter anderem zum Segeln, Bootfahren, Stand-Up-Paddling und Tauchen). Zwischen den einzelnen Stationen gibt es einen Bootsshuttle. Der Freitagvormittag ist vornehmlich Schulklassen vorbehalten.

Auf einen Blick Was: Day of the Bay 2020

Wann: 19. und 20. Juni 2020

Wann genau: Freitag 9 bis 18 Uhr, Samstag 10 bis 18 Uhr

Wo: Klare Lanke

Eintritt: frei

Klare Lanke Zum Stadtplan

Adresse Wannseebadweg 14129 Berlin Zum Stadtplan

