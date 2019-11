Familientag im Futurium

Den Kindern gehört die Zukunft. Jeden Sonntag können sie sich im Futurium mit ebendieser spielerisch beschäftigen.

Für die kleinsten Besucher (bis zehn Jahre) steht im Erdgeschoss des Futuriums ein Bereich zum Experimentieren und Basteln zur Verfügung, bei dem sich natürlich alles um die Zukunft dreht. Ältere Kids können sich sogar in der Werkstatt ausprobieren und dem Umgang mit Lötkolben, Laser-Cuttern oder 3D-Druckern spielerisch üben. Auch Roboter und Microcontroller warten in der Werkstatt auf neugierige Besucher.

Familienführung im Futurium

Eine öffentliche, einstündige Familienführung findet jeden Sonntag um 14:30 Uhr statt. Dabei werden die kleinen Besucher spielerisch an die verschiedenen Stationen der Ausstellung herangeführt und erhalten so einen einfachen Einstieg in die Auseinandersetzung mit der Zukunft.