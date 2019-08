Zuckertütenfahrten mit der Parkeisenbahn

Im offenen Bahnwaggon mit historischen Lokomotiven durch den Volkspark Wuhlheide fahren: Für Kinder mit Schultüten ist die beliebte Rundfahrt im Grünen an diesem Wochenende kostenlos. Die Parkeisenbahn hält am Badesee, am Bahnhof Wuhlheide, am Stadion und am Eichgestell. Im Park selber bietet sich ein Besuch des Haus Natur und Umwelt und der Kletterwaldes an.