Kaulquappen und Frösche erforschen

Die Welt der Wassertiere steht bei diesem Workshop für Familien mit Kindern im Mittelpunkt.

Wie werden die fischartigen Kaulquappen zu grünen Fröschen? Wie heimische Wassertiere leben erfahren Kids und ihre Eltern von Leiterin Kathrin Scheurich - zahlreiche spannende und ungewöhnliche Anekdoten zur Flora und Fauna in Teichen und Bächen inklusive. Anschließend werden kleine Boote aus Rinde gebaut und in das flüssige Königreich von Kaulquappe, Frosch und Co. entlassen.