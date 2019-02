Mutter-Tochter-Workshop: Roboter bauen und programmieren

Am internationalen Frauentag können Mädchen ab 8 Jahren gemeinsam mit ihrer Mutter lernen, wie man Roboter baut und zum Laufen kriegt.

Digitale Frauenpower: Nach einer Einführung in die Grundzüge der Robotik geht es für die Teams schnell ans Bauen und Programmieren. Zunächst gilt es, aus einem modularen Roboter-Aufsatz ein eigenes Gerät zu bauen. Mithilfe einer visuellen Programmiersprache können Mütter und Töchter ihrer elektrischen Schöpfung anschließend beibringen, auf bestimmte Einflüsse zu reagieren. Ziel ist es, den Roboter durch verschiedene Challenges zu lotsen.

© dpa

Der Internationale Frauentag am 8. März ist ein arbeitsfreier gesetzlicher Feiertag in Berlin: Tipps für einen unterhaltsamen und ereignisreichen Frauentag in der Hauptstadt. mehr