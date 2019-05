Familienfest der Humboldt-Universität

Über Roboter und Androiden reden, Insekten erforschen, Kinderschminken, Familien-Parcours, Physikexperimente durchführen und mehr: Die Humboldt-Universität lädt zum großen Familienfest ein.

Die Humboldt-Universität öffnet ihre Türen für Kinder und Jugendliche: Das Familienfest der Universität sorgt nicht nur mit Musik, Akrobatik, Sport und der Familien-Challenge für Unterhaltung, sondern bietet auch die Möglichkeit, in Wissenschaft und Forschung reinzuschnuppern. Auf der Campus-Tour können Kinder selbst Experimente durchführen, Physik und Philosophie spielerisch kennen lernen und die Welt der Oper erkunden.



Ein besonderer Fokus liegt auch in diesem Jahr auf die spielerische Einführung in MINT-Fächer und dem großen Thema der Nachhaltigkeit.