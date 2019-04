Feenfest im Britzer Garten

Ob Fee, Elf oder Ritter: Kleine und große Gäste sind in den Rhododendronhain des Britzer Gartens zum Feenfest mit Spiel und Spaß geladen.

Spiel und Spaß beim Feenfest

Auf der verzauberten Wiese des Britzer Gartens bietet sich den Gästen des Feenfests die Möglichkeit, Fühlboxen zu testen, an einem Quiz oder an vielen weiteren Spielen teilzunehmen. Mit Feenstaub und Schminke verwandeln sie sich selbst in eines der Fabelwesen. Außerdem können sie Feenmärchen oder dem Theaterstück "Ein Stück Glück" von Nicole Gospodarek lauschen. Am Ende des Tages wird die "Britzer Garten Fee" mit dem schönsten Kostüm gekürt.