Drachentänze, Laternenparade und Feuerwerk zu Ehren des Mondes bieten beim Mondfest in den Gärten der Welt Unterhaltung für die ganze Familie.

Die Gärten der Welt veranstalten Ende September ein Familienfest zu Ehren des Mondes in der Tradition Chinas. Den Mond zu feiern ist eine althergebrachte asiatische Tradition, die vor gut 1000 Jahren in China entstand, ist das Thema des jährlichen Mondfestes im und am chinesischen Garten. Am tiefsten Punkt seiner Umlaufbahn angekommen, bietet der Mond in dieser Zeit eine ganz besondere Anziehungskraft, die auch auf dem Mondfest zelebriert wird. Natürlich darf auch in diesem Jahr wieder vom traditionellen Mondkuchen genascht werden. Weiteres Highlight ist der bunte Lampionumzug, der sicherlich für leuchtende Kinderaugen sorgen wird.