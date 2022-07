Jam-Session in der Hat Jazz Bar

«There will be jazz»! Im The Hat ist jeder Tag ein Jazz-Tag - und somit auch ein guter Tag.

Kein Programm, kein Lineup, keine Special Guests: Die Jazz-Bar lockt mit nichts als puren Jazz. The Hat folgt dem klassischen Konzept der Jazz-Kneipen aus den 40er und 50er Jahren: Schummriges Ambiente, Rauchschwaden und natürlich Livemusik machen den Charme der Charlottenburger Institution aus.

Auf einen Blick Termine Jeden Tag Uhrzeit 20 Uhr Location The Hat Eintritt Kostenlos Website thehatbar.de

