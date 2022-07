jazzwoche.berlin

Mit rund 30 Konzerten an sieben Tagen verwandelt sich Berlin im Juli wieder in die Jazz-Hauptstadt.

Die freie Jazz- und Improvisationsszene Berlins steht in diesem Jahr im Vordergrund. Aufgrund der Corona-Pandemie werden viele Konzerte zusätzlich im Livestream übertragen. Im Gegensatz zu durchkuratierten Festivals ist die Jazzszene in diesem Jahr dazu aufgerufen, sich aus sich heraus zu präsentieren. Mit hochkarätigen Teilnehmern und außergewöhnlichen musikalischen Kombinationen haben sich die Jazzkeller und Open Air-Locations der Stadt der Herausforderung angenommen. Interviews und Podiumsdiskussionen ergänzen das Programm der Jazzwoche 2022.

