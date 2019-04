Das Nomadenkino zieht durch Berlin und zeigt mit einem Projektor - Zeiss TK 35 - einem Fabrikat aus den 50er Jahren, Filme an ungewöhnlichen Orten: Open Air, in Galerien, in der Markthalle bis zu stillgelegten Schwimmbädern. Die Spielorte für 2019 sind unter anderem Klunkerkranich und Wilde Küche.