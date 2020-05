Ein bisschen alte Welt: Im Bärliner Autokino kann man sich selbst ein wenig wie im Film fühlen.

Aktuelle Kino-Highlights vom Auto aus erleben: Das Autokino in Nauen zeigt actionreiche Filme aus der aktuellen Saison.



Für wen Popcorn und Eis zum Kinobesuch einfach dazu gehören, dessen Herz schlägt bei der großen Speisekarte im Bärliner Autokino höher. Da die Kinogänger mit dem Auto an- und abreisen, gibt es keine alkoholischen Getränke.



In den vergangenen Saisons zeigte das Bärliner Autokino seine Filme am Kurt-Schumacher-Damm in Reinickendorf. Seit 2020 ist das Autokino in Nauen zu finden.