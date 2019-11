Die Heilige Sneak Preview Nacht ist zu einer beliebten Tradition des Filmtheaters am Friedrichshain geworden. In den fünf Sälen des Arthouse-Kinos werden Filme gezeigt, die erst im folgenden Jahr regulär in die Kinos kommen. Los geht es um 17:30. Mit Sektempfang und Buffet in den Pausen wird der Heiligabend im Kino zu einem besonderen Erlebnis.