Public Viewing im Brlo Brwhouse

Das Brlo am Park am Gleisdreieck zeigt die Spiele der EM 2024 voraussichtlich wieder live in seinem Biergarten auf einer großen Leinwand und Screens.

© dpa

Das Brlo in Kreuzberg serviert nicht nur ausgezeichnetes Craft Beer aus hauseigenen Brauerei, sondern bringt wahrscheinlich auch die Spiele der Fußball-Europameisterschaft 2024 auf die große Leinwand. Tische mit bester Sicht auf das Geschehen auf dem grünen Rasen können direkt beim Brlo reserviert werden.

Auf einen Blick: Public Viewing im Brlo Brwhouse Übertragungen Spiele noch nicht bekannt Location Brlo Eintritt Noch nicht bekannt Wetterschutz Der Biergarten ist nicht überdacht Reservierung www.brlo.de

