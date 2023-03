Fußball-EM in der Freiheit Fünfzehn

Die Freiheit Fünfzehn in Köpenick liegt direkt an der Müggelspree und lädt Fußballfreunde zum Public Viewing der Europameisterschaft in den schönen Biergarten.

Mit Blick auf das Wasser und umgeben von historischen Gebäuden lockt die Freiheit Fünfzehn mit schattenspendenden Bäume und gemütlicher Atmosphäre. In den vergangenen Jahren zeigte der Biergarten alle EM-Spiele auf großer Leinwand.

Auf einen Blick: Fußball-EM in der Freiheit Fünfzehn Übertragungen Spiele noch nicht bekannt Location Freiheit Fünfzehn Eintritt Noch nicht bekannt Wetterschutz Die meisten Plätze sind nicht überdacht Reservierung Nicht möglich

