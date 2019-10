Freier Eintritt im DHM zum 09. November

An bedeutenden Tagen deutscher Geschichte lädt das Deutsche Historische Museum zum Besuch in die Ausstellungen bei freiem Eintritt mit Sonderführungen ein.

Die Themenführung in der Dauerausstellung des Deutschen Historischen Museums erläutert das jeweilige Zeitgeschehen. Von den Verbrechen des Jahres 1938 bis zu den Emotionen des Jahres 1989 ist der 9. November ein Tag unterschiedlicher Erinnerungen. In der aktuellen Sonderausstellung werden Führungen angeboten und das Zeughauskino zeigt ein Sonderprogramm (Jürgen Böttchers Dokumentarfilm «Die Mauer»). Der Eintritt, die Führungen und das Filmprogramm ist an diesem Tag frei.