Wissenschaft für die Ohren: Die Naturexperten des Museums für Naturkunde geben exklusive Einblicke in ihre Arbeit hinter den Kulissen.

«Beats & Bones» beweist alle zwei Wochen von neuem, wie spannend, vielfältig und sexy Wissenschaft sein kann. Lustige Anekdoten, spannende Hintergrundinformationen und immer wieder beeindruckende Erzählungen über die schier unendliche Vielfalt und Kreativität der Pflanzen- und Tierwelt. Der Blick in die Vergangenheit - in die Welt der Dinosaurier oder gar der ersten Lebewesen auf der Erde - ist dabei ebenso relevant wie die Ausblicke in die Zukunft, welche derzeit von Klimawandel und Artensterben geprägt sind.