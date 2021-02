Qis - Die zweite Welle im Yes-oder-Nie!

Das Improtheater Yes-oder-Nie! zeigt seine Aufführungen während des Corona-Lockdowns im Livestream.

Unter dem Motto "Das Verbrechen schläft nie" arbeitet sich das Ermittlerteam um Jan Habeweg, Frederike Stoik, Demian Patzelt-Stibli und Jürgen Frisch von Fall zu Fall. Was passiert, weiß vorher niemand, denn das Publikum darf per Chat den Schauplatz, die Charaktere und das Opfer bestimmen und so seinen ganz eigenen Krimi erschaffen.